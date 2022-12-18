Взрыв «подарка из Украины». Глава польской полиции раскрыл детали об инциденте с гранатометом в его кабинете 18 декабря, 16:34 Ярослав Шимчик (Фото:Polska Policja/Twitter)

Глава польской полиции Ярослав Шимчик рассказал детали инцидента со взрывом гранатомета, который он получил в качестве подарка во время визита в Украину.

Об этом он сказал местному изданию RMF24.

Один из членов польской делегации, посетившей Киев, рассказал журналистам, что Шимчик получил два противотанковых гранатомета (вероятно, RGW-90), которые, по словам украинской стороны, были использованы.

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Первый такой подарок был от главы Нацполиции Украины Игоря Клименко. Он был в виде закрытой с двух сторон пенополистиролом длинной трубы; оружие переделали в динамик. По словам собеседника, Клименко даже включил музыку, чтобы продемонстрировать, как он работает. Украинцы заверили, что внутри взрывчатых материалов не было.

Позже польские полицейские встретились с главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины генералом Сергеем Круком. После встречи его заместитель Дмитрий Бондарь провел для них экскурсию по комнате, где собрали обезвреженные службой предметы, в том числе снаряды и мины.

В конце Шимчик получил подарок и от Бондара — идентичный тубус гранатомета. Он не был переделан в динамик, но поляков заверили, что оружие использовано, безопасно и его можно перевозить без документов, а цена гранатомета такая, как у лома.

Источник издания рассказал, что делегация вернулась в Варшаву на машине, а полученные подарки Шимчик оставил в задней части своего кабинета. Глава польской полиции рассказал, что на следующий день после возвращения хотел перевести подарки. Как только он поставил вертикально один из гранатометов на пол — раздался мощный взрыв.

По словам Шимчика, сила удара пробила пол и повредила потолок. В целом взрыв повредил комнаты на трех этажах — от цокольного до второго остались дыры размером примерно с тарелку.

Военные эксперты говорят, что такой гранатомет не мог самостоятельно выстрелить (если только не был поврежден). Также предполагается, что начальник полиции мог надавить на какую-то часть тщательно непроверенной пусковой трубки.

Киев пока официально инцидент не комментировал. После своего сообщения польское МВД заявило, что обратилось к украинской стороне с просьбой предоставить объяснения по поводу инцидента.

15 декабря ведомство сообщило о взрыве в помещении Главного управления нацполиции в Варшаве. Там заявили, что это был один из подарков, полученный руководителем полиции во время рабочего визита в Украину 11—12 декабря. Шимчик получил незначительные ранения и был госпитализирован для обследования. Польские СМИ писали, что всего пострадали три человека.