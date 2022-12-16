При взрыве «подарка из Украины» в здании полиции Варшавы пострадали три человека, среди них генерал — СМИ 16 декабря, 17:03 Взрыв произошел в здании полиции Варшавы (Фото:Darek Drapala/flickr)

В результате взрыва в здании главного управления полиции Варшавы пострадали три человека, в том числе руководитель полиции генерал Ярослав Шимчик. Как сообщает RMF FM, генерал получил незначительные травмы и был доставлен в больницу для наблюдения.

Инцидент произошел утром в среду, 14 декабря, в здании Главного управления полиции в Варшаве. В пресс-службе МВД на следующий день заявили, что взорвался «один из подарков, который [начальник полиции] получил во время рабочего визита в Украину… от одного из руководителей украинских служб». Польская сторона после этого обратилась к украинской за разъяснениями.

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В МИД и МВД Украины пока не комментировали ситуацию, сообщает BBC News Украина.

По информации Onet, из гранатомета, вероятно, случайно выстрелил сам Ярослав Шимчик, не ожидавший, что он будет заряжен. Снаряд, предположительно, пробил пол в комнате отдыха рядом с кабинетом, из-за чего в комнате охраны этажом ниже обрушился потолок.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал один человек. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, адресованная ему.



После этого ряд посольств и консульств Украины получили окровавленные посылки с глазами животных, в дом посла в Ватикане вломились неизвестные и измазали здание веществом с резким запахом, а посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании. По состоянию на 12 декабря МИД зафиксировал 33 случая угроз в 17 странах.