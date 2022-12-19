В ГСЧС прокомментировали ранение руководителя полиции Польши из-за взрыва «украинского подарка» 19 декабря, 21:06 В результате взрыва в здании полиции Варшавы пострадали три человека (Фото:Darek Drapala/flickr)

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям прокомментировали взрыв в Главной комендатуре полиции Польши в Варшаве, в результате которого пострадал генерал Ярослав Шимчик.

В пресс-службе ГСЧС заявили, что им очень жаль и они желают генералу Шимчику скорейшего выздоровления, а произошедшее было несчастным случаем. Там подчеркнули, что очень ценят поддержку и помощь со стороны Польши, а польская полиция под руководством Шимчика проявляет высокий профессионализм и человечность.



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«Исключительно из благих намерений и глубокой благодарности Ярославу Шимчику был передан символический подарок, связанный с сопротивлением украинского народа российскому агрессору. Уверены, никакого умысла нанести урон главному коменданту полиции Польши не было и не могло быть», — сообщили там.

В ГСЧС добавили, что из ситуации «сделают надлежащие безопасностные выводы» после того, как установят причины взрыва.

Ранее в МВД Польши сообщили, что украинский министр внутренних дел Денис Монастырский приедет в Польшу и встретится с польским коллегой из-за взрыва в здании полиции.

15 декабря стало известно, что в здании Главной комендатуры полиции в Варшаве произошел взрыв. Сообщалось, что взорвался один из подарков, которые руководитель полиции получил во время рабочего визита в Украину 11—12 декабря (по данным СМИ, гранатомет). Пострадали три человека.