В Индии из-за взрыва в поезде погибло девять человек

27 августа, 03:07
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Индийский поезд (иллюстративное фото) (Фото:pexels.com/@uwc12)

Индийский поезд (иллюстративное фото) (Фото:pexels.com/@uwc12)

В индийском городе Мадурай в поезде взорвался газовый баллон. Девять человек погибли, еще девять ранены

Об этом сообщает BBC.

Официальные лица сообщили, что газовый баллон был пронесен в вагон незаконно, пассажиры пытались использовать его для приготовления напитков. Отмечается, что на момент взрыва в вагоне находились 50 паломников из штата Уттар-Прадеш.

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Очевидцы сообщают, что выжившим пришлось выламывать дверь, чтобы выйти из поезда.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Индия

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