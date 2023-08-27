В Индии из-за взрыва в поезде погибло девять человек 27 августа, 03:07 Индийский поезд (иллюстративное фото) (Фото:pexels.com/@uwc12)

В индийском городе Мадурай в поезде взорвался газовый баллон. Девять человек погибли, еще девять ранены

Об этом сообщает BBC.



Официальные лица сообщили, что газовый баллон был пронесен в вагон незаконно, пассажиры пытались использовать его для приготовления напитков. Отмечается, что на момент взрыва в вагоне находились 50 паломников из штата Уттар-Прадеш.

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Очевидцы сообщают, что выжившим пришлось выламывать дверь, чтобы выйти из поезда.