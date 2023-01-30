В одной из мечетей Пакистана прогремел взрыв, минимум 28 погибших, 150 раненых — фото

30 января, 14:25
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В Пакистане прогремел взрыв в мечети (Фото:REUTERS/Khuram Parvez)

В Пакистане прогремел взрыв в мечети (Фото:REUTERS/Khuram Parvez)

В понедельник, 30 января как минимум 28 человек погибли и 150 получили ранения в результате взрыва в мечети в Пакистане.

Об этом сообщает ВВС.

Часть здания мечети в городе Пешавар была разрушена. По словам официальных лиц, под завалами есть люди.

Большинство из погибших работали в полиции, и считается, что именно они и стали целью нападения.

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По данным СМИ, сидевший в первом ряду террорист взорвал себя, однако эта информация не подтверждена. Ни одна из группировок не взяла ответственность за взрыв.

REUTERS/Khuram Parvez
Фото: REUTERS/Khuram Parvez
REUTERS/Khuram Parvez
Фото: REUTERS/Khuram Parvez
REUTERS/Khuram Parvez
Фото: REUTERS/Khuram Parvez
REUTERS/Fayaz Aziz
Фото: REUTERS/Fayaz Aziz

Офицер полиции Пешавара Мухаммад Иджаз Хан сообщил местным СМИ, что в момент взрыва в этом районе находилось от 300 до 400 полицейских.

Премьер-министр Шехбаз Шариф резко осудил атаку. По его словам, те, кто стоит за взрывом, «не имеют ничего общего с исламом».

«Вся нация объединилась против угрозы терроризма», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Пакистан Мечеть Взрыв

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