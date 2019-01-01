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Взрыв в Магнитогорске: под завалами нашли живым 11-месячного ребенка

Сегодня, 14:20
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Под завалами нашли малыша

ГУ МЧС по Челябинской области

В Магнитогорске под завалами рухнувшего в результате взрыва дома спасатели нашли живого одиннадцатимесячного ребенка

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.

Отмечается, что на месте ликвидации чрезвычайной ситуации организованы аварийно-спасательные работы. К работе привлечено 39 психологов.

Ранее сообщалось, что среди пропавших после взрыва в доме в Магнитогорске есть гражданка Украины.

По данным на 06:00 по Киеву, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 12 человек, из них 7 человек погибли, 5 – спасены, среди них 1 ребёнок.

Напомним, в РФ в городе Магнитогорске в жилом многоквартирном доме, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд.

Теги:   Взрыв Россия

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