Взрыв в Магнитогорске: МИД не подтвердил информацию о пострадавшей украинке - УНИАН Сегодня, 20:07 156 Цей матеріал також доступний українською Взрыв в Магнитогорске

МИД Украины не владеет официальной информацией об исчезновении гражданки Украины после обрушения дома в Магнитогорске.

Об этом начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич рассказал УНИАН.

"Официального подтверждения информации о пострадавших гражданах Украины нет", - сказал Кирилич.

Напомним, ранее Главное управление МЧС РФ по Челябинской области сообщило, что в списке пропавших жителей есть 32-летняя Татьяна Антипова, проживающая в квартире 354 с 2003 года. Ее местом рождения указан город Шепетовка Хмельницкой области.

Напомним, в РФ в городе Магнитогорске в жилом многоквартирном доме, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд.