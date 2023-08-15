Количество погибших от взрыва на АЗС в Дагестане возросло до 30 — росСМИ 15 августа, 10:14 В российской Махачкале взорвалась АЗС в результате взрыва (Фото:Кадр из видео ТАСС/Telegram)

Количество погибших при взрыве на АЗС в столице Дагестана Махачкале возросло до 30. Об этом заявили в МЧС России, сообщает пропагандистское издание ТАСС.

Как сообщает агентство, глава Дагестана Сергей Меликов уточнил, что среди погибших — трое детей, а количество пострадавших возросло до 102.

В Махачкале на территории страны-агрессора России вечером в понедельник, 14 августа, произошел взрыв на заправке Нафта-24, в «одном из самых людных мест города». Тогда загорелись по меньшей мере десять машин.

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Ранее российское агентство РИА Новости заявляло о гибели 12 и ранении 66 человек.

Сообщалось, что площадь пожара составляла около 500 кв. м. После взрыва газового баллона сначала загорелись автосервис и ГСМ, позже огонь перекинулся на заправку.