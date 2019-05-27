Взрыв в Лионе: полиция задержала трех человек
Французская полиция задержала трех человек по подозрению в причастности к совершению взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Как сообщили Reuters в местной полиции, среди задержанных — 24-летний студент факультета компьютерных наук, выходец из Алжира.
Кроме того, полиция задержала ученика средней школы в Лионе и женщину. У несовершеннолетнего также есть алжирское гражданство.
В прокуратуре Парижа отметили, что несовершеннолетний имеет родственные связи с главным подозреваемым.
Напомним, что ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил о задержании подозреваемого в совершении взрыва в центре Лиона.
24 мая во французском городе Лион прогремел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек.
Подозреваемый оставил сумку с самодельной бомбой на улице возле одной из пекарен.