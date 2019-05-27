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Взрыв в Лионе: полиция задержала трех человек

Сегодня, 15:42
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Взрыв в Лионе: полиция задержала трех человек - фото

REUTERS/Emmanuel Foudrot

Антитеррористическая прокуратура Франции проводит расследование

Французская полиция задержала трех человек по подозрению в причастности к совершению взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.

Как сообщили Reuters в местной полиции, среди задержанных — 24-летний студент факультета компьютерных наук, выходец из Алжира.

Кроме того, полиция задержала ученика средней школы в Лионе и женщину. У несовершеннолетнего также есть алжирское гражданство.

В прокуратуре Парижа отметили, что несовершеннолетний имеет родственные связи с главным подозреваемым.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил о задержании подозреваемого в совершении взрыва в центре Лиона.

24 мая во французском городе Лион прогремел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек.

Подозреваемый оставил сумку с самодельной бомбой на улице возле одной из пекарен.

Теги:   Лион Франция

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