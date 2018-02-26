Взрыв в Лестере: четыре человека в критическом состоянии доставлены в больницу

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В результате взрыва разрушены круглосуточный магазин и жилой дом

В результате взрыва разрушены круглосуточный магазин и жилой дом

В результате взрыва в английском городе Лестер четыре человека в критическом состоянии доставлены в больницу.

Об этом говорится на странице медучреждения в Twitter.

"Мы можем подтвердить, что четверо пациентов были доставлены с места происшествия в больницу Leicester Royal в критическом состоянии. Городская полиция настоятельно рекомендует избегать район ЧП", - сказано в сообщении.

Взрыв прогремел в Лестере на улице Хинкли-Роуд поздно вечером 25 февраля. По данным СМИ, очевидцы сперва услышали громкий хлопок, после чего в одном из зданий начался пожар. Reuters позднее уточнял, что в результате взрыва разрушены круглосуточный магазин и жилой дом.

По данным телеканала Sky News, пока полиция не связывает произошедшее с терактом. Расследование продолжается.

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