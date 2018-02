Взрыв в Лестере: четыре человека в критическом состоянии доставлены в больницу

В результате взрыва в английском городе Лестер четыре человека в критическом состоянии доставлены в больницу.

Об этом говорится на странице медучреждения в Twitter.

"Мы можем подтвердить, что четверо пациентов были доставлены с места происшествия в больницу Leicester Royal в критическом состоянии. Городская полиция настоятельно рекомендует избегать район ЧП", - сказано в сообщении.

We can confirm that four patients from the scene have been taken to Leicester Royal Infirmary via @EMASNHSTrust in a critical condition. @Leicspolice are advising everyone to avoid the area. Please only attend A&E if absolutely necessary. If not an emergency, please call NHS 111 https://t.co/7uso1OwAJD