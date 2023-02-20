Налили бензин в печь. Российские солдаты подорвались в блиндаже в Курской области, шестеро погибли — СМИ

20 февраля, 14:15
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Российские военные (Фото:ГУР)

Российские военные (Фото:ГУР)

Российские солдаты-срочники случайно устроили взрыв в блиндаже в одном из районов Курской области РФ. По предварительным данным, в результате этого шестеро военных страны-агрессора погибли, пишет российский Telegram-канал Baza.

Как сообщает канал, взрыв произошел утром понедельника, 20 февраля.

Солдаты топили печь в блиндаже и неосмотрительно плеснули туда бензин. После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя, а на улицу удалось выбежать только двоим.

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Baza отмечает, что тела погибших пока не обнаружили — из блиндажа еще откачивают воду после тушения пожара.

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Россия Солдаты Курская область Взрыв

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