В Иране произошел взрыв: рухнули три дома, погибли семь человек 13 марта, 02:05 Взрыв также повредил около 100 соседних домов, выбив у них окна (Фото:twitter.com/ismayiljabiyev)

В Иране произошел взрыв в жилом доме. Повреждено более 20 квартир в трех зданиях, по меньшей мере семь человек погибли.

Об этом сообщает CGTN.



Взрыв произошел в городе Тебриз на северо-западе Ирана примерно в 03:00 по местному времени. В результате здание уничтожено полностью, также рухнули два соседних здания.

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Генеральный директор Организации кризисного управления иранской провинции Восточный Азербайджан Мохаммад-Бакер Хонарбар заявил, что взрыв также повредил около 100 соседних домов, выбив у них окна.

В результате семь человек погибли, а еще пятеро получили ранения. Власти заявляют, что расследуют причины взрыва.