В Ереване возросло число погибших и раненных после взрыва на оптовом рынке
Последствия взрыва в Ереване (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)
В результате взрыва в оптово-розничном торговом центре Сурмалу в Ереване погибло не менее трех человек.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что по меньшей мере 61 человек получил ранения. 24 человека находятся в состоянии средней тяжести, остальных врачи отпустили домой после оказания медицинской помощи на месте.
Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что к спасателям поступили обращения по поводу исчезновения 20 человек.
В воскресенье, 14 августа, произошел взрыв в оптово-розничном торговом центре Сурмалу в Ереване.
Взрыв произошел на складе пиротехники.
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