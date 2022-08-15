В Ереване возросло число погибших и раненных после взрыва на оптовом рынке

15 августа, 04:43
Последствия взрыва в Ереване (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Последствия взрыва в Ереване (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

В результате взрыва в оптово-розничном торговом центре Сурмалу в Ереване погибло не менее трех человек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что по меньшей мере 61 человек получил ранения. 24 человека находятся в состоянии средней тяжести, остальных врачи отпустили домой после оказания медицинской помощи на месте.

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Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что к спасателям поступили обращения по поводу исчезновения 20 человек.

Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS
Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

В воскресенье, 14 августа, произошел взрыв в оптово-розничном торговом центре Сурмалу в Ереване.

Взрыв произошел на складе пиротехники.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Ереван Армения

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