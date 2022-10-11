В Белгородской области вспыхнул масштабный пожар на местной подстанции. Роспропаганда обвиняет ВСУ
Российский чиновник заявил, что ВСУ якобы обстреляли подстанцию в Шебекино (Фото:Настоящий Гладков/Telegram)
В российском городе Шебекино в Белгородской области вспыхнул пожар на местной подстанции, в результате чего более двух тысяч местных жителей остались без электроэнергии.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
Российский чиновник заявил, что ВСУ якобы обстреляли подстанцию в Шебекино.
«Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет», — пишет он.
В сети публикуют многочисленные фото и видео с места пожара.