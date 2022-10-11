В Белгородской области вспыхнул масштабный пожар на местной подстанции. Роспропаганда обвиняет ВСУ

11 октября, 17:48
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Российский чиновник заявил, что ВСУ якобы обстреляли подстанцию в Шебекино (Фото:Настоящий Гладков/Telegram)

Российский чиновник заявил, что ВСУ якобы обстреляли подстанцию в Шебекино (Фото:Настоящий Гладков/Telegram)

В российском городе Шебекино в Белгородской области вспыхнул пожар на местной подстанции, в результате чего более двух тысяч местных жителей остались без электроэнергии.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Российский чиновник заявил, что ВСУ якобы обстреляли подстанцию в Шебекино.

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«Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет», — пишет он.

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В сети публикуют многочисленные фото и видео с места пожара.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Белгородская область Пожар

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