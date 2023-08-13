В Белгороде прогремел взрыв, поврежден жилой дом — фото 13 августа, 18:44 Последствия взрыва (Фото:Жесть Белгород/Telegram)

В воскресенье, 13 августа, жители российского Белгорода сообщили о мощном взрыве в городе. В результате была повреждена многоэтажка.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

На фотографиях, которые публикуют в местных пабликах, можно увидеть, что повреждены фасад и окна многоэтажки, а также автомобили.

Видео дня

По данным российского паблика, на месте работают экстренные службы.

Пока что российские власти не комментировали инцидент.

Ранее vинистерство обороны РФ заявило, что в ночь на 13 августа украинский беспилотник пытался атаковать российскую территорию, но якобы был сбит над Белгородской областью.