В Белгороде произошел сильный взрыв, губернатор заявил о падении дрона — видео

1 июня, 17:58
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Дым в Белгороде после взрыва 1 июня 2023 года (Фото:Жесть Белгород / Telegram)

Дым в Белгороде после взрыва 1 июня 2023 года (Фото:Жесть Белгород / Telegram)

В российском Белгороде в четверг, 1 июня, слышали сильный взрыв.

Как пишет Telegram-канал Sota, взрыв произошел в крупнейшем жилом районе Белгорода Харьковская гора.

По версии губернатора Вячеслава Гладкова, взрыв произошел из-за «падения БПЛА на проезжую часть», пострадали два человека.

Видео дня

Канал Baza утверждает, что в Белгороде мог упасть еще один беспилотник.

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1 июня бойцы Русского добровольческого корпуса объявили о новом рейде в Белгородской области страны-агрессора. По их словам, передовые отряды российских добровольцев «ведут бои в предместьях Шебекино».

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22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.

Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона это опровергли.

В РДК и Легионе заявили, что в ходе рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи.

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Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Российская агрессия Беспилотник Беспилотники Белгородская область БПЛА Белгород Война России против Украины

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