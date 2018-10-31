Взрыв в Архангельске: СМИ узнали мотивы парня, подорвавшего себя в здании ФСБ

Михаил Жлобицкий, который в среду, 31 октября, совершил самоподрыв в управлении ФСБ в Архангельске, мог быть анархо-коммунистом.

Об этом сообщает портал 29.ru со ссылкой на сообщение пользователя под ником Валерьян Панов, который предупредил в Telegram-канале Речи Бунтовщика о готовящемся взрыве в здании спецслужбы.

"Товарищи, сейчас в здании ФСБ г. Архангельск будет совершен теракт, ответственность за который я беру на себя. Причины для вас вполне ясны. Т. к. ФСБ ох**ло, фабрикует дела и пытает людей, я решил пойти на это. Скорее всего, я подохну из-за взрыва, ведь ВУ (взрывное устройство – ред.) инициируется непосредственно мною через нажатие кнопки, закрепленной на крышке бомбы", - написал он, призвав распространить эту информацию.

По мнению российских журналистов, это заявление свидетельствует о том, что данный аккаунт принадлежит именно Жлобицкому.

Ранее сообщалось, что в здании управления ФСБ по Архангельской области прогремел взрыв.

В результате происшествия пострадали трое силовиков.

Позже стало известно, что бомбу привел в действие 17-летний смертник.