Взрыв оружейного склада в Турции: погибло 4 солдата, ещё 20 ранено

Взрыв на военной базе в провинции Хаккяри

В результате взрыва на военной базе в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции погибло 4 солдата, ещё 20 получили серьезные ранения, сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Тайипа Эрдогана.

Hakkari semdinli deki karakolda patlama ani pic.twitter.com/SeweLtOWKT — TheAgido01 (@agido01) 9 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что ранения получили по меньшей мере 25 военнослужащих, поиск еще семи пострадавших продолжается.

По данным местного телеканала Habertürk, причиной взрыва стала неисправность тяжелого вооружения.