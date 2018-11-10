10 ноября 2018, суббота

Взрыв оружейного склада в Турции: погибло 4 солдата, ещё 20 ранено

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Взрыв на военной базе в провинции Хаккяри
Pendik Genel Gündem/Twitter

Взрыв на военной базе в провинции Хаккяри

В результате взрыва на военной базе в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции погибло 4 солдата, ещё 20 получили серьезные ранения, сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Тайипа Эрдогана.

Ранее сообщалось, что ранения получили по меньшей мере 25 военнослужащих, поиск еще семи пострадавших продолжается.

По данным местного телеканала Habertürk, причиной взрыва стала неисправность тяжелого вооружения.

 

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