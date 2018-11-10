Взрыв оружейного склада в Турции: погибло 4 солдата, ещё 20 ранено

В результате взрыва на военной базе в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции погибло 4 солдата, ещё 20 получили серьезные ранения, сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Тайипа Эрдогана.
Hakkari semdinli deki karakolda patlama ani pic.twitter.com/SeweLtOWKT— TheAgido01 (@agido01) 9 ноября 2018 г.
Ранее сообщалось, что ранения получили по меньшей мере 25 военнослужащих, поиск еще семи пострадавших продолжается.
По данным местного телеканала Habertürk, причиной взрыва стала неисправность тяжелого вооружения.
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