В РФ заявили, что в результате взрыва на военном заводе в Челябинской области 10 погибших и 18 пострадавших

23 октября, 12:17
Столб дыма поднимается после взрыва на заводе Пластмасс в Челябинской области, 22 октября 2025 года (Фото: Exilenova+/Telegram)

Россияне заявили, что в результате взрыва на заводе Пластмасс в Копейске Челябинской области погибли 10 человек, еще 18 получили ранения.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что пожар, возникший на заводе после взрыва, был ликвидирован.

Он сообщил о гибели 10 человек и проведении поисковых работ. По его словам, в Копейском городском округе был введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации

Текслер добавил, что "будут установлены все обстоятельства" взрыва. Он также утверждает, что «об атаке БпЛА речь не идет».

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы написало, что количество пострадавших в результате взрыва на заводе выросло до 18.

Вечером 22 октября в Челябинске и Копейске Челябинской области РФ были слышны взрывы. В Копейске произошел взрыв на заводе Пластмасс.

Завод является одним из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России в составе госкорпорации Ростех. Он специализируется на производстве боеприпасов для ствольной и морской артиллерии, а также танковых и самоходных орудий.

Мониторинговый канал Крымский ветер также сообщал о взрывах на тракторном заводе в Челябинске. Этот завод производит двигатели для танков и входит в санкционные списки многих стран.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Боеприпасы Челябинск Завод Взрыв

Загрузка...
Показать ещё новости

