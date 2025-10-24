Цех «испарился». Новые спутниковые снимки подтверждают масштабные разрушения на заводе Пластмас за 1700 км от Украины

В результате удара по заводу в Копейске Челябинской области РФ уничтожен по меньшей мере один производственный цех. Спутниковые снимки от 24 октября, оказавшиеся в доступе у NV, подтверждают разрушения.

Несмотря на ряд качество снимков можно увидеть, что взрыв действительно был сверхмощным — около 50−60 метров цеха просто «исчезли». На их месте — последствия разрушения.

Реклама

Также, вероятно, значительные повреждения получил еще один, соседний цех. Это первые прямые подтверждения масштабов взрыва в Копейске.

Фото: NV

Завод Пластмасс был построен в 1939 году. Он находится в 1700 км от Украины. По состоянию на сейчас производство входит в госкорпорацию Ростех, которая является одним из главных поставщиков техники для российской армии.

Завод Пластмас, несмотря на якобы «гражданское» название, производит боеприпасы для артиллерии, а также снаряды для зенитных систем и танков. Одно из ключевых изделий завода — неуправляемые авиационные ракеты С-8, которые много раз применялись во время хаотичных обстрелов населенных пунктов вблизи фронта в Украине.

В июне 2024 года глава Ростеха Сергей Чемезов отчитывался, что за последние годы завод в пять раз нарастил производство военной продукции и планирует повысить этот показатель еще на 20%.

22 октября в сети появились видео и фото пожара на заводе Пластмас. Перед тем очевидцы сообщали о нескольких взрывах.

Также несколько местных жителей сообщили, что перед взрывами слышали звуки БпЛА. Однако, руководство региона быстро опровергло версию о «прилетах». По состоянию на 24 октября официально известно о 12 погибших и 29 пострадавших, а еще 11 человек пока не найдено.