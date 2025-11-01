На нефтеперерабатывающем заводе в Нью-Мексико произошел мощный взрыв, дым накрыл часть города Артезия
Причины взрыва сейчас выясняются (Фото: New Mexico Environment Department/X)
В США, в городе Артезия (штат Нью-Мексико), произошел мощный взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе штата — HF Sinclair Navajo Refinery. Над предприятием поднялся густой столб дыма, который накрыл часть города.
Об этом сообщает Associated Press.
Несколько человек получили ранения, погибших нет.
По данным местных властей, пожар удалось потушить, а движение на дорогах вблизи завода уже восстановили. Для эвакуации раненых подготовили зону для медицинского вертолета.
Причины взрыва пока выясняются. Компания HF Sinclair пока не предоставила официальных комментариев.
В город направлена специальная группа Департамента охраны окружающей среды Нью-Мексико для оценки последствий взрыва и мониторинга качества воздуха.