На нефтеперерабатывающем заводе в Нью-Мексико произошел мощный взрыв, дым накрыл часть города Артезия

1 ноября, 01:52
Причины взрыва сейчас выясняются (Фото: New Mexico Environment Department/X)

В США, в городе Артезия (штат Нью-Мексико), произошел мощный взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе штата — HF Sinclair Navajo Refinery. Над предприятием поднялся густой столб дыма, который накрыл часть города.

Об этом сообщает Associated Press.

Несколько человек получили ранения, погибших нет.

https://twitter.com/NMEnvDep/status/1984382402890702974

По данным местных властей, пожар удалось потушить, а движение на дорогах вблизи завода уже восстановили. Для эвакуации раненых подготовили зону для медицинского вертолета.

https://twitter.com/MyLordBebo/status/1984355074131349890

Причины взрыва пока выясняются. Компания HF Sinclair пока не предоставила официальных комментариев.

В город направлена специальная группа Департамента охраны окружающей среды Нью-Мексико для оценки последствий взрыва и мониторинга качества воздуха.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Нефтепродукты

