На нефтеперерабатывающем заводе в Нью-Мексико произошел мощный взрыв, дым накрыл часть города Артезия

В США , в городе Артезия (штат Нью-Мексико), произошел мощный взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе штата — HF Sinclair Navajo Refinery. Над предприятием поднялся густой столб дыма, который накрыл часть города.

Об этом сообщает Associated Press.

Несколько человек получили ранения, погибших нет.



🚨BREAKING🚨:EXPLOSION AT NEW MEXICO OIL REFINERY CONTAINED 🇺🇸🔥



Artesia police responded to an explosion at the HF Sinclair Navajo Refinery in New Mexico. Emergency crews have since extinguished the fire, and all city and county services have cleared the area. No ongoing threat pic.twitter.com/8L2APc6k0M — The_Independent (@TheIndeWire) October 31, 2025

По данным местных властей, пожар удалось потушить, а движение на дорогах вблизи завода уже восстановили. Для эвакуации раненых подготовили зону для медицинского вертолета.

Причины взрыва пока выясняются. Компания HF Sinclair пока не предоставила официальных комментариев.

В город направлена специальная группа Департамента охраны окружающей среды Нью-Мексико для оценки последствий взрыва и мониторинга качества воздуха.