Взрыв на свалке Ядрово в Подмосковье: жителям выдали респираторы и маски

В пятницу, 30 марта, в российском Волоколамске из-за ситуации на мусорном полигоне Ядрово вступил в силу режим повышенной готовности.
Об этом сообщили в региональном МЧС, пишет Интерфакс.
"Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта. О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет", - уточнили в российском ведомстве.
Там рассказали, что жителям уже выдали первую партию респираторов и масок. Закупка еще одной партии защитных средств готовится.
Режим повышенной готовности подразумевает ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения.
Ранее сообщалось, что в Волоколамском районе Подмосковья (РФ) чиновники решили ввести режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, 21 марта на свалке Ядрово подмосковного города Волоколамск произошел выброс сероводорода.
В результате происшествия в больницу обратились десятки местных жителей.
Кроме того, более 20 учеников школы №2 были госпитализированы с отравлением.
После резонансного происшествия жители города собрались на стихийный митинг, в ходе которого напали на главу района Евгения Гаврилова.
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