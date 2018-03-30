Взрыв на свалке Ядрово в Подмосковье: жителям выдали респираторы и маски

В пятницу, 30 марта, в российском Волоколамске из-за ситуации на мусорном полигоне Ядрово вступил в силу режим повышенной готовности.

Об этом сообщили в региональном МЧС, пишет Интерфакс.

"Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта. О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет", - уточнили в российском ведомстве.

Там рассказали, что жителям уже выдали первую партию респираторов и масок. Закупка еще одной партии защитных средств готовится.

Режим повышенной готовности подразумевает ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения.

Ранее сообщалось, что в Волоколамском районе Подмосковья (РФ) чиновники решили ввести режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, 21 марта на свалке Ядрово подмосковного города Волоколамск произошел выброс сероводорода.

В результате происшествия в больницу обратились десятки местных жителей.

Кроме того, более 20 учеников школы №2 были госпитализированы с отравлением.

После резонансного происшествия жители города собрались на стихийный митинг, в ходе которого напали на главу района Евгения Гаврилова.