Взрыв на свалке Ядрово в Подмосковье: власти решили ввести режим ЧС

В Волокаламске введут режим ЧС из-за взрыва на свалке

В Волоколамском районе Подмосковья (РФ) чиновники решили ввести режим чрезвычайной ситуации.

Решение огласил и.о. главы района Андрей Вихарев в присутствии толпы местных жителей, собравшихся у здания мэрии, пишет Дождь.

В пятницу, 30 марта, местные власти уведомят об этом комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС Подмосковья и после этого начнут принимать меры.

Напомним, 21 марта на свалке Ядрово подмосковного города Волоколамск произошел выброс сероводорода.

В результате происшествия в больницу обратились десятки местных жителей.

Кроме того, более 20 учеников школы №2 были госпитализированы с отравлением.

После резонансного происшествия жители города собрались на стихийный митинг, в ходе которого напали на главу района Евгения Гаврилова.

Смотрите также