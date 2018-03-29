Взрыв на свалке Ядрово в Подмосковье: власти решили ввести режим ЧС

В Волоколамском районе Подмосковья (РФ) чиновники решили ввести режим чрезвычайной ситуации.
Решение огласил и.о. главы района Андрей Вихарев в присутствии толпы местных жителей, собравшихся у здания мэрии, пишет Дождь.
В пятницу, 30 марта, местные власти уведомят об этом комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС Подмосковья и после этого начнут принимать меры.
Напомним, 21 марта на свалке Ядрово подмосковного города Волоколамск произошел выброс сероводорода.
В результате происшествия в больницу обратились десятки местных жителей.
Кроме того, более 20 учеников школы №2 были госпитализированы с отравлением.
После резонансного происшествия жители города собрались на стихийный митинг, в ходе которого напали на главу района Евгения Гаврилова.
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