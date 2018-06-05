Взрыв на шахте в Китае: 11 человек погибли, 25 оказались в ловушке

В Китае в северо-восточной провинции Ляонин на шахте по добыче железной руды прогремел взрыв, в результате погибли 11 человек, еще девять человек пострадали, сообщили государственные СМИ.

По данным местной прессы, 25 человек оказались в ловушке после взрыва. На месте работают спасатели, передает Reuters.

Шахта находится в городе Бэньси в провинции Ляонин и принадлежит компании Huamei Group.

В мае взрыв на небольшой угольной шахте в китайской провинции Хунань унес жизни двух рабочих, еще три пропали без вести.

Напомним, что 5 июня 2017 года в результате взрыва на нефтехимическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун погибли восемь человек, еще девять были ранены.