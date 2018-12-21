Взрыв на шахте в Чехии: количество погибших горняков возросло до 13 Сегодня, 09:32 159 Цей матеріал також доступний українською В результате взрыва на шахте в Чехии погибли 13 человек

В результате взрыва метана на угольной шахте CSM возле чешского города Карвина погибли 13 шахтеров.

Об этом сообщает Ceske Novine со ссылкой на данные угледобывающей компании OKD.

Взрыв произошел вечером 20 декабря в северной части шахты на глубине 880 метров. Он привел к разрушению некоторых мест добычи.

Подземные работы были немедленно остановлены, всех работников сразу же эвакуировали. Спасатели начали поиски пропавших.

Три пострадавших шахтера сейчас находятся в больницах, один из них - в критическом состоянии. Еще семь человек получили медицинскую помощь на месте.

Польское издание Onet сообщило, что из 13 погибших 11 человек являются гражданами Польши, двое - чехи. В спасательной операции также участвуют две профессиональные польские спасательные команды.

Представитель компании, которой принадлежит шахта, сообщил, что 23 шахтера, которые работали под землей, были поляками.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на шахте в Чехии погибли пять человек, десять человек получили ранения и еще восемь - пропали без вести.