В Турции в результате взрыва на шахте погиб 41 человек. Эрдоган пообещал «самые современные технологические решения»

15 октября, 17:51
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По словам министра внутренних дел Турции, удалось спасти 58 человек (Фото:Nilay Meryem Comlek/Depo Photos via REUTERS)

По словам министра внутренних дел Турции, удалось спасти 58 человек (Фото:Nilay Meryem Comlek/Depo Photos via REUTERS)

В Турции в результате аварии на угольной шахте в городе Амасра погиб 41 человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший на место трагедии в субботу, 15 октября, сообщает Anadolu.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что 58 из 110 человек, работавших на шахте, когда произошел взрыв накануне, удалось спасти или же они выбрались самостоятельно, пишет Reuters .

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REUTERS/Kemal Aslan
Фото: REUTERS/Kemal Aslan
REUTERS/Cagla Gurdogan
Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Эрдоган посетил Мобильный координационный центр по стихийным бедствиям ( AFAD) Турции. По словам властей, местная прокуратура начала расследование по причинам инцидента. Взрыв произошел на глубине около 300 метров, пожар в основном локализовали. По предварительным данным, причиной взрыва стал метан.

REUTERS/Cagla Gurdogan
Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Nilay Meryem Comlek/Depo Photos via REUTERS
Фото: Nilay Meryem Comlek/Depo Photos via REUTERS

« Для предотвращения новых трагедий на горно-рудных предприятиях применят самые современные технологические решения. Власти не допустят никаких отклонений от требований эксплуатации и не разрешат формирование лишних рисков», — заявил Эрдоган.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших на шахте в Амасре и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1581193381967187968?s=20&t=hA2WFOqy5uIljLyYizSc2Q
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Авария Шахта Турция Реджеп Тайип Эрдоган

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