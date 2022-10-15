В Турции в результате взрыва на шахте погиб 41 человек. Эрдоган пообещал «самые современные технологические решения»
По словам министра внутренних дел Турции, удалось спасти 58 человек (Фото:Nilay Meryem Comlek/Depo Photos via REUTERS)
В Турции в результате аварии на угольной шахте в городе Амасра погиб 41 человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший на место трагедии в субботу, 15 октября, сообщает Anadolu.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что 58 из 110 человек, работавших на шахте, когда произошел взрыв накануне, удалось спасти или же они выбрались самостоятельно, пишет Reuters .
Эрдоган посетил Мобильный координационный центр по стихийным бедствиям ( AFAD) Турции. По словам властей, местная прокуратура начала расследование по причинам инцидента. Взрыв произошел на глубине около 300 метров, пожар в основном локализовали. По предварительным данным, причиной взрыва стал метан.
« Для предотвращения новых трагедий на горно-рудных предприятиях применят самые современные технологические решения. Власти не допустят никаких отклонений от требований эксплуатации и не разрешат формирование лишних рисков», — заявил Эрдоган.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших на шахте в Амасре и пожелал раненым скорейшего выздоровления.