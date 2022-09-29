Авария на Северном потоке может привести к экологической катастрофе — Bloomberg 29 сентября, 03:58 Воронка на месте аварии на Северном потоке (Фото:Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Воронка бурлящей воды диаметром 700 метров, которая образовалась на месте взрыва газопровода Северный поток, указывает на экологическую катастрофу.

Об этом сообщает Bloomberg.



Отмечается, что по оценкам Германии, в результате выбросов в атмосферу попало около 300 000 метрических тонн метана, который является одним из самых мощных парниковых газов.

Видео дня

По данным журналистов, такое количество газа в период в 20 лет повлияет на экологию так же, как и ежегодные выбросы примерно 5,48 миллиона автомобилей в США.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 м неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего было зафиксировано три мощных утечки. Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.



Инфографика: НВ

Немецкие СМИ сообщили, что в правительстве ФРГ исключают случайный характер утечек и считают их целенаправленной диверсией. Власти Швеции и Дании также назвали утечки результатом «преднамеренных действий» и вероятным саботажем.



Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.