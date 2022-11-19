На Сахалине при взрыве обрушился подъезд пятиэтажки: девять погибших, среди них дети — россМИ 19 ноября, 08:47 Дом, где произошел взрыв (Фото:Telegram-канал Mash)

В Тимивском районе Сахалинской области России из-за взрыва обрушился подъезд пятиэтажки. По последним данным, девять человек погибли, среди них трое детей. Поиски еще трех человек продолжаются.

Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости и российский Telegram-канал Mash.

«Четыре квартиры обрушились в поселке Тимивском на Сахалине. Это произошло около часу дня, взрывной волной уничтожило целый подъезд», — говорится в сообщении.

Видео дня

По предварительным данным росСМИ, причиной взрыва стало неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.