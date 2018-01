Взрыв на рынке в Таиланде: трое погибших, 18 раненых

В провинции Яла на юге Таиланда на продуктовом рынке произошел взрыв, в результате погибли по меньшей мере три человека, еще 18 получили ранения, передает Reuters со ссылкой на представителя государственной силы безопасности.

Отмечается, что злоумышленники заложили бомбу в мотоцикле, который припарковали рядом с рынком.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

At least 3 people killed and 9 injured in a suspected motorcycle bomb blast at a morning market in Tambon Sateng of Muang Yala district, Yala province this morning. #Thailand #DeepSouth pic.twitter.com/1xZB7tTwCJ