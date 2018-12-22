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Взрыв на рождественской ярмарке во Львове: число пострадавших увеличилось до пяти, двое - в реанимации

Сегодня, 17:41
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Фото: ГСЧС

Пострадавших госпитализировали с ожогами

Количество пострадавших в результате взрыва газового баллона и последующего пожара на рождественской ярмарке в центре Львова увеличилось до пяти человек, сообщили во Львовском городском совете.

Согласно сообщению, в 8-й больницу госпитализировали пять человек с ожогами различных частей тела, из которых двое находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

"За медицинской помощью обратилось пять человек: четырех доставили в 8-м городскую больницу бригадой скорой медицинской помощи и один обратился самостоятельно", - отметил начальник управления здравоохранения горсовета Владимир Зуб.

По его словам, среди пострадавших - четверо получили ожоги во время выполнения работ. "О пятом человеке получил информацию в телефонном режиме, что он самостоятельно обратился: он помогал тушить или он работник - информации еще нет", - отметил он

Представитель горсовета отметил, что одному из пострадавших, госпитализированному в реанимацию, на вид около 50 лет, остальные - молодые люди, примерно 22-25 лет.

Напомним, что днем 22 декабря во Львове загорелся один из домиков на рождественской ярмарке в результате взрыва газового баллона.

Во Львовском горсовете сообщили, что инцидент произошел из-за грубого нарушения техники безопасности. На время проверки работа праздничного базара остановлена.

Теги:   Взрыв Пожар Львов

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