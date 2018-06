Взрыв на политической акции в Эфиопии: один человек погиб, 156 пострадали

Один человек погиб и по меньшей мере 156 получили ранения в результате атаки во время политической акции в столице Эфиопии Аддис-Абебе в поддержку нового премьер-министра страны Абия Ахмеда.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Амир Аман на своей странице в Twitter.

По его данным, девять человек находятся в критическом состоянии.

Update as of 6pm today:

Total casualties: 156

Currently admitted: 54

In critical condition: 9

Death: 1

One person who was in critical condition has improved and transferred to ward.