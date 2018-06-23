Взрыв на политической акции в Эфиопии: один человек погиб, 156 пострадали

Взрыв прогремел через несколько минут после выступления премьера Абия Ахмеда на митинге

Один человек погиб и по меньшей мере 156 получили ранения в результате атаки во время политической акции в столице Эфиопии Аддис-Абебе в поддержку нового премьер-министра страны Абия Ахмеда.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Амир Аман на своей странице в Twitter.

По его данным, девять человек находятся в критическом состоянии.

Update as of 6pm today:

Total casualties: 156

Currently admitted: 54

In critical condition: 9

Death: 1

One person who was in critical condition has improved and transferred to ward. - Amir Aman, MD (@amirabiy) 23 июня 2018 г.

Взрыв прогремел в субботу, 23 июня, через несколько минут после выступления Абия Ахмеда на митинге. Премьер назвал этот трагический инцидент "неудачной попыткой сил, которые не хотят видеть Эфиопию объединенной".

По информации организаторов митинга, взорвалась граната, которую неизвестный пытался бросить на сцену, когда на ней находился глава эфиопского правительства.

Ахмед возглавил правительство Эфиопии в апреле после того, как его предшественник Хайлемариам Десалень ушел в отставку. Став премьером, он провозгласил курс на реформирование страны.