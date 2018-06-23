23 июня 2018, суббота

Взрыв на политической акции в Эфиопии: один человек погиб, 156 пострадали

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Взрыв прогремел через несколько минут после выступления премьера Абия Ахмеда на митинге

Взрыв прогремел через несколько минут после выступления премьера Абия Ахмеда на митинге

Один человек погиб и по меньшей мере 156 получили ранения в результате атаки во время политической акции в столице Эфиопии Аддис-Абебе в поддержку нового премьер-министра страны Абия Ахмеда.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Амир Аман на своей странице в Twitter.

По его данным, девять человек находятся в критическом состоянии.

Взрыв прогремел в субботу, 23 июня, через несколько минут после выступления Абия Ахмеда на митинге. Премьер назвал этот трагический инцидент "неудачной попыткой сил, которые не хотят видеть Эфиопию объединенной".

По информации организаторов митинга, взорвалась граната, которую неизвестный пытался бросить на сцену, когда на ней находился глава эфиопского правительства.

Ахмед возглавил правительство Эфиопии в апреле после того, как его предшественник Хайлемариам Десалень ушел в отставку. Став премьером, он провозгласил курс на реформирование страны.

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