Взрыв на оборонном заводе в России: число пострадавших увеличилось до 42 Вчера, 17:56 Цей матеріал також доступний українською Elena Sorokina via REUTERS В Минздраве добавили, что пострадавших в тяжелом состоянии нет Elena Sorokina via REUTERS

Количество пострадавших в результате взрыва на заводе в российском Дзержинске выросло до 42.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.



«В результате взрывов на ГосНИИ Кристалл в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы», — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что пострадавших в тяжелом состоянии нет.

Региональное управление СК России открыло уголовное производство по статье 1 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

В результате взрывов в городе повреждено остекление в квартирах почти двух сотен близлежащих домов.

Напомним, что в субботу, 1 июня, произошел взрыв в цехе по производству тротила на заводе Кристалл в городе Дзержинске Нижегородской области.

В близлежащих домах в населенном пункте Пира нарушено электроснабжение.

По данным СМИ, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила.