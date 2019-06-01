Взрыв на оборонном заводе в России: число пострадавших приблизилось к 80 Вчера, 22:07 Цей матеріал також доступний українською Russian Emergencies Ministry / Handout via REUTERS В стационаре находится 15 человек, 1 пациентка в тяжелом состоянии, 14 — в среднем. Russian Emergencies Ministry / Handout via REUTERS

Число пострадавших в результате взрывов на заводе Кристалл в российском Дзержинске возросло до 79.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.

«Согласно обновленным данным, в связи со взрывом на заводе Кристалл всего за медицинской помощью обратилось 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди них нет», — говорится в сообщении.

По состоянию на 18 часов в стационаре находится 15 человек, 1 пациентка в тяжелом состоянии, 14 — в среднем.

В результате взрывов в городе повреждено остекление в квартирах почти двух сотен близлежащих домов.

Напомним, что в субботу, 1 июня, произошел взрыв в цехе по производству тротила на заводе Кристалл в городе Дзержинске Нижегородской области.

В близлежащих домах в населенном пункте Пира нарушено электроснабжение.

По данным СМИ, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила.



