Взрыв на оборонном заводе в России: число пострадавших приблизилось к 80
Число пострадавших в результате взрывов на заводе Кристалл в российском Дзержинске возросло до 79.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.
«Согласно обновленным данным, в связи со взрывом на заводе Кристалл всего за медицинской помощью обратилось 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди них нет», — говорится в сообщении.
По состоянию на 18 часов в стационаре находится 15 человек, 1 пациентка в тяжелом состоянии, 14 — в среднем.
В результате взрывов в городе повреждено остекление в квартирах почти двух сотен близлежащих домов.
Напомним, что в субботу, 1 июня, произошел взрыв в цехе по производству тротила на заводе Кристалл в городе Дзержинске Нижегородской области.
В близлежащих домах в населенном пункте Пира нарушено электроснабжение.
По данным СМИ, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила.