Светлана Ройз
10 советов родителям. Как выстроить отношения с поколением Z
Питер Сантенелло
Украинский солдат
Лео Бабаута
Крутой папа. 11 жизненных уроков, которые я, как оказалось, преподал своим детям
Максим Бахматов
Мы как государство — неэффективны. И это раздражает
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Взрыв на оборонном заводе в России: число пострадавших приблизилось к 80

Вчера, 22:07
Цей матеріал також доступний українською
Взрыв на оборонном заводе в России: число пострадавших приблизилось к 80 - фото

Russian Emergencies Ministry / Handout via REUTERS

В стационаре находится 15 человек, 1 пациентка в тяжелом состоянии, 14 — в среднем.

Число пострадавших в результате взрывов на заводе Кристалл в российском Дзержинске возросло до 79.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.

«Согласно обновленным данным, в связи со взрывом на заводе Кристалл всего за медицинской помощью обратилось 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди них нет», — говорится в сообщении.

По состоянию на 18 часов в стационаре находится 15 человек, 1 пациентка в тяжелом состоянии, 14 — в среднем.

В результате взрывов в городе повреждено остекление в квартирах почти двух сотен близлежащих домов.

Напомним, что в субботу, 1 июня, произошел взрыв в цехе по производству тротила на заводе Кристалл в городе Дзержинске Нижегородской области.

В близлежащих домах в населенном пункте Пира нарушено электроснабжение.

По данным СМИ, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила.


Теги:   Россия Взрыв

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 16:21

img
Эксперты спрогнозировали финал Лиги чемпионов
События

Вчера, 18:22

img
Более 5 тыс. человек проехали на велосипедах на Велодне в Киеве
Футбол

Сегодня, 00:06

img
Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов

Выбор редакции

Компании/Рынки

Сегодня, 09:00

img
Обойти Игру престолов. Дарко Скульский — о партнерстве Radioaktive Film с телеканалом НВО в создании сериала Чернобыль
Ритейл/Недвижимость

Вчера, 15:29

img
22 тысячи квадратных метров на Банковой. Сколько можно заработать на аренде здания Администрации президента
Футбол

Сегодня, 02:20

img
Лучший день моей жизни. Реакция соцсетей на победу Ливерпуля в Лиге чемпионов

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться