Признали военное назначение Керченского моста. В РФ обвинили Украину в «создании проблем» с переброской оружия и войск на фронт
Взрыв на Крымском мосту в субботу, 8 октября (Фото:REUTERS)
В России фактически признали военное назначение незаконно построенного Керченского моста, на котором в субботу, 8 октября, раздался взрыв. В Госдуме РФ заявили, что якобы Украина таким образом хотела «создать проблемы с перекидыванием российской армии» в Херсонскую область.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.
«Подрыв Украиной Крымского моста совершен, в частности, для создания проблем с переброской российской армии для укрепления рубежей в Херсонской области», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.
Также «признала» военное назначение моста украинская коллаборантка, сенатор РФ от «республики Крым» Екатерина Алтабаева.
«Взрыв на Крымском мосту был совершен для нарушения поставок новых российских регионов и российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции», — сказала она.
При этом в минобороны РФ сообщили, что обеспечение российской группировки, задействованной на николаево-криворожском и запорожском операционных направлениях, осуществляется в полном объеме.
Администрация Путина выдала «методичку» с рекомендациями для пропагандистов о том, как писать о взрыве на Крымском мосту, сообщило издание Медуза.