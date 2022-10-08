Признали военное назначение Керченского моста. В РФ обвинили Украину в «создании проблем» с переброской оружия и войск на фронт

8 октября, 15:04
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Взрыв на Крымском мосту в субботу, 8 октября (Фото:REUTERS)

Взрыв на Крымском мосту в субботу, 8 октября (Фото:REUTERS)

В России фактически признали военное назначение незаконно построенного Керченского моста, на котором в субботу, 8 октября, раздался взрыв. В Госдуме РФ заявили, что якобы Украина таким образом хотела «создать проблемы с перекидыванием российской армии» в Херсонскую область.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

«Подрыв Украиной Крымского моста совершен, в частности, для создания проблем с переброской российской армии для укрепления рубежей в Херсонской области», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

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Также «признала» военное назначение моста украинская коллаборантка, сенатор РФ от «республики Крым» Екатерина Алтабаева.

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«Взрыв на Крымском мосту был совершен для нарушения поставок новых российских регионов и российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции», — сказала она.

При этом в минобороны РФ сообщили, что обеспечение российской группировки, задействованной на николаево-криворожском и запорожском операционных направлениях, осуществляется в полном объеме.

Администрация Путина выдала «методичку» с рекомендациями для пропагандистов о том, как писать о взрыве на Крымском мосту, сообщило издание Медуза.

https://www.youtube.com/embed/FtitsX1dVos
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Оружие Госдума РФ Армия России Пожежа Крымский мост Взрыв

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