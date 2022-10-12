В Грузии заявили, что не причастны ко взрыву на Крымском мосту

12 октября, 18:31
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Последствия взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Последствия взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Министерство внутренних дел Грузии, комментируя «версию» ФСБ страны-агрессора России, заявило, что Тбилиси не имеет отношения ко взрыву на Крымском мосту.

Как сообщает грузинский Первый канал, заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил журналистам, что таможенный контроль в стране проходят и транзитные, и нетранзитные грузы, и никаких подозрительных фактов зафиксировано не было. Ранее российские пропагандисты заявляли, что грузовик, якобы взорвавшийся на Крымском мосту, проезжал по территории Грузии.

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«Грузия не имеет никакого отношения к данному вопросу», — сказал он.

В среду, 12 октября, ФСБ страны-агрессора России обвинила главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в организации взрыва на Крымском мосту. В ФСБ утверждают, что к переправке «груза» якобы были причастны граждане Украины, Грузии и Армении.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ «бредом».

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8 октября на Крымском мосту, который соединяет Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен, движение по нему закрыли.

В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.

Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту с ограничениями. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию: «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы».

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Крым Грузия ФСБ ФСБ России Российская пропаганда Керченский мост Россия-Грузия Крымский мост Война России против Украины

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