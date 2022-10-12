В Грузии заявили, что не причастны ко взрыву на Крымском мосту 12 октября, 18:31 Последствия взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Министерство внутренних дел Грузии, комментируя «версию» ФСБ страны-агрессора России, заявило, что Тбилиси не имеет отношения ко взрыву на Крымском мосту.

Как сообщает грузинский Первый канал, заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил журналистам, что таможенный контроль в стране проходят и транзитные, и нетранзитные грузы, и никаких подозрительных фактов зафиксировано не было. Ранее российские пропагандисты заявляли, что грузовик, якобы взорвавшийся на Крымском мосту, проезжал по территории Грузии.



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«Грузия не имеет никакого отношения к данному вопросу», — сказал он.

В среду, 12 октября, ФСБ страны-агрессора России обвинила главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в организации взрыва на Крымском мосту. В ФСБ утверждают, что к переправке «груза» якобы были причастны граждане Украины, Грузии и Армении.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ «бредом».

8 октября на Крымском мосту, который соединяет Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен, движение по нему закрыли.



В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.



Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту с ограничениями. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию: «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы».

