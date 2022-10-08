«С днем рождения, Путин?» Глава МИД Эстонии обрадовался взрыву на Керченском мосту 8 октября, 13:49 Тушение пожара на Керченском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что Украина давно объявила о своей цели — разрушить Крымский мост. Он предположил, что за этим может стоять именно она и поздравил «украинские спецслужбы» с этим событием.

Об этом сообщает Delfi.

«Эстония, безусловно, приветствует это ( Взрыв на Керченском мосту) и приветствует украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — отметил Рейнсалу.

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Он не исключает, что взрыв на мосту планировали именно сегодня, поскольку российскому диктатору Владимиру Путину вчера исполнилось 70 лет. "Я считаю, что эта цель была уже очень давно", - добавил глава МИД Эстонии.

Он добавил, что Керченский мост имеет важное символическое значение для России, поскольку соединяет ее с Крымом и являлся важным логистическим звеном. Для Путина мост был важен еще и как символ того, что Крым «навсегда останется частью России».

Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста – спецоперация Службы безопасности Украины.

Свое участие в этих событиях в СБУ не комментировали. Там опубликовали фотографии частично разрушенного моста и разместили сообщения.