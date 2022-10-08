«С днем рождения, Путин?» Глава МИД Эстонии обрадовался взрыву на Керченском мосту
Тушение пожара на Керченском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что Украина давно объявила о своей цели — разрушить Крымский мост. Он предположил, что за этим может стоять именно она и поздравил «украинские спецслужбы» с этим событием.
Об этом сообщает Delfi.
«Эстония, безусловно, приветствует это ( Взрыв на Керченском мосту) и приветствует украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — отметил Рейнсалу.
Он не исключает, что взрыв на мосту планировали именно сегодня, поскольку российскому диктатору Владимиру Путину вчера исполнилось 70 лет. "Я считаю, что эта цель была уже очень давно", - добавил глава МИД Эстонии.
Он добавил, что Керченский мост имеет важное символическое значение для России, поскольку соединяет ее с Крымом и являлся важным логистическим звеном. Для Путина мост был важен еще и как символ того, что Крым «навсегда останется частью России».
Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста – спецоперация Службы безопасности Украины.
Свое участие в этих событиях в СБУ не комментировали. Там опубликовали фотографии частично разрушенного моста и разместили сообщения.