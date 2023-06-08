Ответственность за уничтожение Каховской ГЭС несет Россия — Белый дом

8 июня, 06:10
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Подтопление в результате разрушения Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Подтопление в результате разрушения Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ответственность за разрушение Каховской ГЭС несет Россия.

«Мы продолжаем оценивать, что произошло. Мы действительно общаемся с украинцами. Разрушения и опустошения, которые мы видим, разбивают сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины», — заявила Жан-Пьер.

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Она подчеркнула, что трагедии не произошло бы, если бы российская армия не начала агрессию против Украины

«Эта плотина была под контролем России, и они несут ответственность за разрушения, вызванные этой войной. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это трудное время», — сообщила пресс-секретарь.

https://twitter.com/WhiteHouse/status/1666500581295267845

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

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В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

По данным МВД, всего на правом берегу Днепра подтопило 20 населенных пунктов, эвакуированы более 1900 человек. В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Белый дом Война в Украине Каховское водохранилище Война России против Украины Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС

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