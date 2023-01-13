В Литве произошел взрыв на газопроводе, соседнее село эвакуируют 13 января, 21:02 Пожар на газопроводе на севере Литвы, 13 января 2023 года (Фото:Gintautas Geguzinskas / Facebook)

На севере Литвы в пятницу, 13 января, произошел взрыв на магистральном газопроводе оператора Amber Grid, сообщает LRT.

Взрыв произошел в нескольких километрах от города Пасвалис, пламя поднялось на высоту до 50 метров. Соседнее село Валакеляй с населением около 250 человек, которое находится в 4 км к западу от Пасвалиса, эвакуируют. Рядом с местом взрыва нет домов, пожарные команды на месте следят, чтобы огонь не перекинулся на здания.



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Поврежденный трубопровод поставляет газ в северную часть Литвы и Латвию. Транспортировку газа приостановили. В администрации Пасвальского района сказали, что взрыв может привести к перебоям в подаче газа в Латвию и на север Литвы.

Фото: Gintautas Geguzinskas / Facebook

Фото: Gintautas Geguzinskas / Facebook

Фото: Gintautas Geguzinskas / Facebook