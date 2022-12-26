В Минобороны РФ подтвердили взрыв на аэродроме в Энгельсе и данные о трех погибших 26 декабря, 08:21 На российском военном аэродроме в Энгельсе снова взрыв (Фото:Энгельс онлайн/VKontakte)

Минобороны страны-агрессора России подтвердило взрыв на аэродроме в Энгельсе Саратовской области РФ в ночь на понедельник, 26 декабря.

Там утверждают, что взрыв произошел в результате падения обломков сбитого «украинского беспилотника», пишут пропагандисткие РИА Новости.

В Минобороны РФ также подтвердили данные СМИ о смерти троих российских военных, которые находились на аэродроме.

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Оккупанты утверждают, что авиатехника не получила повреждений.

В ВСУ пока не комментируют возможную причастность к удару по российскому аэродрому в Энгельсе.

В ночь на 26 декабря на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области раздался мощный взрыв. После этого произошел пожар на площади 120 квадратных метров.

РосСМИ сообщали о трех погибших и четырех раненых.

После взрыва в самом Энгельсе начала звучать сирена.

Именно по этому аэродрому был нанесен удар 5 декабря, после чего был выведен из строя минимум один бомбардировщик, который россияне используют для ударов по Украине.



