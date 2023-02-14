На набережной в Батуми взорвалась морская мина — видео

14 февраля, 09:53
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В Батуми на набережной прогремел мощный взрыв, к берегу прибило морскую мину (Фото:Скриншот видео Николай Левшиц/Telegram)

В Батуми на набережной прогремел мощный взрыв, к берегу прибило морскую мину (Фото:Скриншот видео Николай Левшиц/Telegram)

Вечером в понедельник, 13 февраля, на набережной в грузинском Батуми взорвалась морская мина.

Очевидцы заметили дрейфующую Черном море мину недалеко от берега на городском пляже. Через некоторое время она взорвалась, наткнувшись на камни.

На видео попал и сам момент взрыва.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1625402648202563584?s=46&t=MHz5jkqsi8N8ziDDGtxIMA

В пресс-службе МВД Грузии сообщили, что на месте инцидента работают все экстренные службы, включая саперов. По факту взрыва начато уголовное производство.

О жертвах в результате взрыва морской мины не сообщается.

Также не уточняется, какой стране она может принадлежать.

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Румыния обезвредила дрейфующую мину у побережья Черного моря

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Россия начала выпускать в Черное море дрейфующие мины.

С тех пор румынские, болгарские, турецкие, грузинские и украинские военные водолазные группы неоднократно обезвреживали их в своих водах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Грузия Батуми Взрыв мина

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