"Это не протесты, это восстание". Мировые СМИ – о том, что означает бунт "желтых жилетов" для Франции и Европы Сегодня, 12:41 130 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Протесты "желтых жилетов" охватили 2 тыс. городов во Франции

Движение "желтых жилетов" во Франции - массовые акции протеста из-за резкого роста цен на топливо – за последние недели переросло в масштабный общенациональный бунт.

После того, как 2 декабря улицы Парижа превратились в арену жестоких уличных противостояний, 4 декабря правительство впервые озвучило готовность пойти на уступки протестующим и ввести мораторий на повышение цен.

Однако эти меры показались протестующим недостаточными: участвующие в протестах французы требуют снижения налогов, повышения минимального размера оплаты труда, а порой и отставки правительства. Акции "желтых жилетов" охватили более 2 тыс. городов страны, в них приняли участие десятки тысяч человек, а четверо уже погибли.

Реагируя на беспрецедентные события во Франции, мировые СМИ отмечают, что реформаторские идеи французского президента Эммануэля Макрона оказались под угрозой провала всего через полтора года после его избрания.

НВ представляет наиболее интересные фрагменты из материалов западных СМИ о том, почему именно Макрон стал олицетворением давних проблем французской периферии и что означают протесты "желтых жилетов" для Франции и всей Европы.

The Local, французская редакция

Дикое насилие, которое вспыхнуло в Париже в субботу, 2 декабря, не было протестом. Это было восстание, пишет журналист The Local и бывший международный редактор The Independent Джон Личфилд, ставший свидетелем разрушений и беспорядков вокруг Триумфальной арки.

Разрушительный поток, разлившийся по проспектам вокруг площади Шарля де Голля и Триумфальной арки, подпитывался не только социальным гневом, но и своеобразной самодовольной ненавистью. Ненавистью к Эммануэлю Макрону. Ненавистью к полиции. Ненавистью к государству. И ненавистью к Парижу как символу безраздельного богатства и успеха французской метрополии. [...]

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Желтые жилеты в Париже обрисовали и повредили Триумфальную арку

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Мифы о "битве за Париж" уже распространяются в социальных сетях и среди "желтых жилетов". Им частично вторят правительство и отдельные сегменты французской прессы.

Нет, насильственные действия не были делом рук одних лишь маргинальных "головорезов" и "профессиональных бунтарей". Не были они спровоцированы и правоохранителями, которые вели себя с почти сверхчеловеческой дисциплиной и сдержанностью. Нет, рядовым "желтым жилетам" не мешали протестовать мирно. [...]

В какой-то момент [в ходе погромов 2 декабря] мужчина лет 50, говорящий с акцентом регионов северной Франции, указал на Триумфальную арку в облаках слезоточивого газа, изуродованную граффити. Он сказал мне: "Это ужасно. Но все еще красиво, не правда ли? Может быть, теперь Макрон прислушается к нам". [...]

Протестная акция в Бордо / Фото ЕРА

Для оппозиции во Франции пришло время прекратить делать вид, что Макрон является единственным источником гнева "желтых жилетов"

Безусловно, Эммануэль Макрон и его правительство слишком поздно приняли всерьез движение "желтых жилетов", однако глупо винить в давних проблемах французской периферии президента, который пребывает на своем посту лишь 18 месяцев. Для оппозиционных политиков во Франции пришло время прекратить делать вид, что Макрон является единственным источником гнева "желтых жилетов".

Многие, очень многие из них - порядочные, отчаявшиеся, страдающие люди. Они больше не верят, что любое из ключевых политических движений – будь то даже ультраправые во главе с Марин Ле Пен или ультралевые под руководством Жан-Люка Меланшона – могут хоть чем-нибудь им помочь.

Они говорят о новом "движении народа и для народа", но пока отказываются выбирать признанных лидеров или выдвигать единую программу. Когда на прошлой неделе восемь "желтых жилетов" были избраны "спикерами" движения, от них немедленно отреклись другие его части. Шестеро из этих представителей отказались встречаться с премьер-министром Эдуаром Филиппом, получив угрозы насильственной расправы со стороны других "желтых жилетов".

Другими словами, это стремительное, антиполитическое – и в то же время политическое - движение ненавидит не только молодого президента-технократа, избранного лишь в прошлом году. Оно ненавидит любого – даже из своих рядов - кто ставит себя выше остальных.

В результате "желтые жилеты" рискуют попасть в руки деструктивных, ничего не смыслящих и антидемократических маргиналов – безрассудных и бездумных выходцев из самого движения. [...]

Примирительный диалог все еще может быть налажен. Однако есть опасения, что повстанцы-громилы, разорившие Париж 2 декабря, не заинтересованы в таком диалоге. Они просто хотят выплеснуть свою ярость – и да, свою ненависть – на "буржуазную", успешную французскую метрополию, которая игнорировала их десятилетиями.

CNN, США

Движение "желтых жилетов" никак не связано с крупными французскими профсоюзами, которые обычно организовывают масштабные протесты в стране, - как не имеет оно и официальных спикеров. […]

Оно отражает путь к власти самого Макрона, который начался с создания им движения Вперед, Республика!, обращенного к низовым широким массам. Макрон уверял, что он не представляет ни левых, ни правых, а выступает просто "за Францию" и позиционировал себя как представитель народа. Макрон выступал с обещаниями радикально изменить Францию, а свои идеи он опубликовал в книге, которую назвал Революция.

Погромы в Париже 2 декабря / Фото ЕРА

Однако волна поддержки, приведшая Макрона к власти, ослабела, а рейтинг одобрения действий молодого лидера упал до 25% в ноябре. В то время как общественная поддержка "желтых жилетов" высока - опрос, проведенный компанией Harris Insights & Analytics после субботних протестов 2 декабря показывает, что движение поддерживают почти три четверти французов.

Макрон – всего лишь очередной в череде многих французских лидеров, которые потеряли поддержку, пытаясь превратить Францию ​​в более благоприятную страну для ведения бизнеса. К примеру, крайне непопулярным его шагом стало сокращение налога на богатство – Макрона раскритиковали за то, что он работает на элиту и ни во что не ставит бедняков.

Максим Николь примкнул к "желтым жилетам" с момента создания движения. Его семья из трех человек пытается выжить на 1500 евро в месяцМногие из протестующих в Париже – выходцы из сельских регионов, которые говорят, что едва сводят концы с концами. 31-летний Максим Николь, который был среди участников акций 2 декабря, родом из сельской части Бретани и примкнул к "желтым жилетам" с момента создания движения в ноябре.

Он говорит, что его семья из трех человек пытается выжить на 1500 евро в месяц. "Речь действительно идет о неравенстве и распределении достатка. Это битва между финансовой системой и населением", - сказал Николь CNN.

Хьюго Мельхиор, выходец из зажиточного района в коммуне Рен на северо-западе Франции, не владеет даже автомобилем, однако поддерживает движение.

"Мы имеем дело со смесью ярости, разочарования, раздражения и усталости, которые слишком долго подавлялись, - убежден он. - И теперь, когда в руках у них ["желтых жилетов"] оказалась такая огромная сила, они обнаружили, что сообща способны выступить на местном уровне против общего врага - государственной власти, олицетворяемой президентом Эммануэлем Макроном, который провоцирует ненависть своим бесконечным высокомерием".

The Washington Post, США

Президент Франции Эммануэль Макрон любит позиционировать себя в мире как учтивый центрист, способный справиться с негодованием [политической] периферии. Однако в своей родной стране - он политик на осадном положении, рискующий быть поверженным из-за растущего мятежа. […]

Раскол во Франции выглядит знакомым для американцев, британцев и других западных демократий

Раскол, который ширится во Франции – с его постиндустриальным отчаянием, укоренившимся в провинциях страны, - выглядит знакомым для американцев, британцев и других западных демократий. Равно как и неспособность политиков преодолеть эти разногласия. Помимо налога на бензин, Макрон борется за продвижения амбициозного плана реформ, который, по его заявлениям, способен дать свободу французской экономике. Тем временем широко распространилось недовольство его высокомерным стилем управления страной и неизменное ощущение, что он руководит ею в интересах лояльной ему элиты больших городов. […]

Акция в коммуне Фронтиньян / Фото ЕРА

Для сторонников Макрона, включая иностранных аналитиков, пришли тревожные времена. Многие надеялись, что его победа в прошлом году может стать поворотной точкой, бесспорным ударом по господству правых популистов по обе стороны Атлантики. Однако он не сумел противостоять ультраправым, которых мало заботит его достойная международная политика, или разубедить сторонников левых сил, видящих в нем президента богачей.

"Президент рассуждает о конце света, - заявил один из демонстрантов, - в то время как мы думаем о конце месяца"

"Макрон пытался занять некую нишу между технократом и монархом. Однако на данный момент можно отметить, что французов не убедил технократ и не соблазнил монарх [в его лице], - пишет журнал Foreign Policy. - Французы считают его представителем элиты, который проводит политику в ее интересах, за счет ужавшегося среднего класса".

Примером этому могут быть разногласия вокруг климатической политики Макрона. Он стремился стать мировым лидером в этой сфере [защиты экологии] – возможно, единственным, принимая во внимания [негативную позицию] президента США Дональда Трампа и других политиков, пытающихся отказаться от коллективных усилий по сокращению выбросов. Однако его внимание к глобальному потеплению также подогрело ярость "желтых жилетов".

Президент рассуждает "о конце света", заявил один из демонстрантов газете Le Mond, "в то время как мы думаем о конце месяца".

BBC, Великобритания

Макрон победил на президентских выборах с платформой экономических реформ, которые, как обещали французам, облегчат их участь – включая снижение уровня безработицы и новый толчок для экономики.

Однако многие полагают, что этого не произошло. К примеру, анализ бюджетной политики на 2018-2019 годы, обнародованный французским Институтом публичной политики, показал, что доходы четвертой части французских домохозяйств – наименее состоятельных из них – либо упадут, либо останутся неизменными в следующем году.

Граждане со средним доходом ощутят незначительный прирост доходов, однако наибольшую выгоду получать те, кто и так богат – наиболее состоятельная прослойка в 1% населения. Эти расчеты выглядят еще хуже для пенсионеров – большинство их них ждет ухудшение благосостояния.

Bloomberg, США

После всего лишь 18 месяцев на посту Эммануэль Макрон, похоже, загнан в угол со всех сторон.

40-летний президент столкнулся с насильственными протестами против своей политики, которую считают исключительно выгодной для богачей, что ставит под угрозу его дальнейшие реформы.

Макрон может оказаться в затруднительном положении как раз тогда, когда рассчитывает на широкую поддержку своих идей о реорганизации ЕС

Его планы по интеграции и укреплению еврозоны оказались на данный момент урезанными до такой степени, что от них почти ничего не осталось. С учетом угрозы того, что политические круги Германии [главного союзника Франции в ЕС] замкнутся на своих внутренних проблемах, Макрон может оказаться в затруднительном положении как раз в то время, когда рассчитывает на широкую поддержку своих идей о реорганизации Европейского Союза.

В мае 2017-го в Париже Макрон, бесспорно, удачно выбрал гимн ЕС - Оду к радости Бетховена - для церемонии оглашения своей победы на выборах. Он всегда делал ставку на то, что, продвигая непопулярные изменения в налоговое, трудовое и пенсионное законодательство Франции, он заложит фундамент для нового эффективного цикла французской экономики. Так Макрон заручился поддержкой правительства канцлера Германии Ангелы Меркель и убедил Берлин пойти навстречу большей интеграции зоны евро.

Однако вместо этого Макрон завершает год со стагнирующей экономикой Франции, упрямо высокой безработицей и обвалившимся личным рейтингом. Некоторые из европейских коллег теперь противятся его идеям об обновлении еврозоны […], тогда как итальянское правительство евроскептиков выступает против него на нескольких фронтах.

"Макрон столкнулся с ситуацией, когда в еврозоне все меньше и меньше согласия относительно того, как должно выглядеть будущее, - говорит Флоранс Пизани, экономист парижского офиса финансовой компании Candriam France - Никакого реального общего проекта [еврозоны] больше нет".