Взрыв на металлургическом заводе в Турции унес жизни 16 человек, еще десять остаются под завалами

Родственники работников металлургического завода в Измире ждут новостей после взрыва, 9 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Ali Dinc)

В турецкой провинции Измир на металлургическом заводе Habas произошел взрыв и вспыхнул масштабный пожар. Погибли 16 человек; это в понедельник, 9 ноября, подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган .

Об этом пишет Sky News.

По данным издания, еще 14 человек получили ранения, трое из них — в тяжелом состоянии. Под завалами остаются десять человек, поисково-спасательная операция продолжается.

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Родственники работников завода в Измире ждут новостей после взрыва, 9 ноября 2026 года / Фото: REUTERS/Ali Dinc

Машины скорой помощи прибывают к металлургическому заводу в районе Алиага после взрыва / Фото: REUTERS/Ali Dinc

Взрыв произошел около полудня по местному времени на заводе в районе Алиага. Как сообщает Sky News, его причиной стало падение мостового крана в печь во время разливки жидкой стали. Администрация губернатора провинции начала расследование.

Родственники рабочих металлургического завода Habas у предприятия после взрыва, в результате которого погибли 16 человек / Фото: REUTERS/Ali Dinc

Мэр Измира Джемиль Тугай отметил, что точное число жертв станет известно лишь после разбора завалов. Очевидцы рассказывали, что почувствовали сильные толчки.

«Казалось, будто земная кора сдвигается у нас под ногами. Я подумал, что это землетрясение», — сказал один из них.