Взрыв на металлургическом заводе в Турции унес жизни 16 человек, еще десять остаются под завалами
Родственники работников металлургического завода в Измире ждут новостей после взрыва, 9 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Ali Dinc)
В турецкой провинции Измир на металлургическом заводе Habas произошел взрыв и вспыхнул масштабный пожар. Погибли 16 человек; это в понедельник, 9 ноября, подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом пишет Sky News.
По данным издания, еще 14 человек получили ранения, трое из них — в тяжелом состоянии. Под завалами остаются десять человек, поисково-спасательная операция продолжается.
Взрыв произошел около полудня по местному времени на заводе в районе Алиага. Как сообщает Sky News, его причиной стало падение мостового крана в печь во время разливки жидкой стали. Администрация губернатора провинции начала расследование.
Мэр Измира Джемиль Тугай отметил, что точное число жертв станет известно лишь после разбора завалов. Очевидцы рассказывали, что почувствовали сильные толчки.
«Казалось, будто земная кора сдвигается у нас под ногами. Я подумал, что это землетрясение», — сказал один из них.