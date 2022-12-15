В российском Ангарске произошел взрыв на НПЗ, принадлежащему Роснефти: начался пожар, есть погибшие 15 декабря, 09:57 В РФ продолжается серия пожаров на промышленных предприятиях (Фото:@PierreDBorrelli/Twitter)

На крупном нефтеперерабатывающем заводе в российском Ангарске произошел взрыв, а затем пожар.

Как сообщили в МЧС по Иркутской области, огонь охватил технологическую установку.

Губернатор российского региона Игорь Кобзев уточнил в своем Telegram, что площадь возгорания составляла 2500 кв.м.

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В соцсетях публикуют момент взрыва на НПЗ.

Местные власти сообщили, что в результате пожара погибли два сотрудника предприятия, еще пять пострадали.

Региональный Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 217 ч.3 УК РФ Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух лиц.

Telegram-канал Mash уточняет, что предварительной причиной взрыва на ангарском НПЗ стала загазованность систем технологической установки.

НПЗ в Ангарске является крупнейшим в Восточной Сибири и принадлежит Роснефти.

По России прокатилась волна пожаров на промышленных предприятиях, а также в крупных торговых центрах.

9 декабря в Москве вспыхнул масштабный пожар в торговом центре МегаХимки. Площадь пожара, который начался со строительного гипермаркета ОБИ, составляла около 7 тысяч квадратных метров. Здание не подлежит восстановлению.

Позже в этот же день в российском Барнауле загорелся Алтайский шинный комбинат, который производит шины для авиационной и военной техники.

13 декабря в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на машиностроительном заводе Звезда.





