В российском Ангарске произошел взрыв на НПЗ, принадлежащему Роснефти: начался пожар, есть погибшие

15 декабря, 09:57
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В РФ продолжается серия пожаров на промышленных предприятиях (Фото:@PierreDBorrelli/Twitter)

В РФ продолжается серия пожаров на промышленных предприятиях (Фото:@PierreDBorrelli/Twitter)

На крупном нефтеперерабатывающем заводе в российском Ангарске произошел взрыв, а затем пожар.

Как сообщили в МЧС по Иркутской области, огонь охватил технологическую установку.

Губернатор российского региона Игорь Кобзев уточнил в своем Telegram, что площадь возгорания составляла 2500 кв.м.

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В соцсетях публикуют момент взрыва на НПЗ.

Местные власти сообщили, что в результате пожара погибли два сотрудника предприятия, еще пять пострадали.

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Региональный Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 217 ч.3 УК РФ Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух лиц.

https://twitter.com/Activatica/status/1603285648781238272
https://twitter.com/PierreDBorrelli/status/1603199436389163009

Telegram-канал Mash уточняет, что предварительной причиной взрыва на ангарском НПЗ стала загазованность систем технологической установки.

НПЗ в Ангарске является крупнейшим в Восточной Сибири и принадлежит Роснефти.

По России прокатилась волна пожаров на промышленных предприятиях, а также в крупных торговых центрах.

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9 декабря в Москве вспыхнул масштабный пожар в торговом центре МегаХимки. Площадь пожара, который начался со строительного гипермаркета ОБИ, составляла около 7 тысяч квадратных метров. Здание не подлежит восстановлению.

Позже в этот же день в российском Барнауле загорелся Алтайский шинный комбинат, который производит шины для авиационной и военной техники.

13 декабря в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на машиностроительном заводе Звезда.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия НПЗ Пожар

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