Взрыв газа в Магнитогорске: возросло число погибших Сегодня, 08:00 170 Цей матеріал також доступний українською Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек ГУ МЧС по Челябинской области

В российском Магнитогорске количество погибших в результате взрыва и обрушения подъезда в жилом доме возросло до семи человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным на 06:00 по Киеву, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 12 человек, из них 7 человек погибли, 5 – спасены, среди них 1 ребёнок.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек.

По уточненным данным ГУ МЧС по Челябинской области, полностью разрушены оказались 26 квартир, в которых проживали 46 человек. Местные власти опубликовали списки пропавших без вести и обратились к жителям с просьбой сообщить о местонахождении упомянутых в них людей.

Всего привлечено от РСЧС 955 человек, 230 единиц техники, от МЧС России – 518 человек, 74 единицы техники, в том числе 4 воздушных судна.

Напомним, в РФ в городе Магнитогорске в жилом многоквартирном доме, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд.