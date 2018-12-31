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Взрыв газа в Магнитогорске: число пропавших сократилось до 68

Сегодня, 12:04
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Власти региона прояснили судьбу 52 жителей подъезда

@kamilk32/Twitter

В российском Магнитогорске количество пропавших без вести после взрыва газа и обрушения жилого сократилось до 68 человек.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя губернатора Челябинской области Олега Климова.

"Теперь арифметика изменилась: часть людей объявились по телефонам, сообщили, что находились в гостях у родственников, часть людей в доме прописаны не были, а только снимали квартиры. Сейчас остается не выясненной ситуация 68 человек", – сообщил замгубернатора.

По данным властей региона, всего в обрушившемся подъезде были прописаны 111 человек, еще девять человек снимали там жилье.

Отмечается, что власти региона прояснили судьбу 52 жителей подъезда.

Как сообщается в Telegram-канале губернатора области, из этих людей четверо погибли, 16 эвакуировано, в том числе семеро детей, госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь.

За последние два часа под завалами дома в Магнитогорске был найден один выживший, сообщили в оперативном штабе ГУ МЧС России по Челябинской области. Продолжается разбор завалов.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Магнитогорске без вести пропали 79 человек.

Напомним, в РФ в городе Магнитогорске в жилом многоквартирном доме, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд.

Теги:   Взрыв Газ Россия

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