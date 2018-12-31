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Взрыв газа в Магнитогорске: 79 человек пропали без вести, число погибших возросло до четырех

Сегодня, 10:06
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В городе введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: ku66.ru

В результате взрыва газа в российском Магнитогорске Челябинской области без вести пропали 79 человек, число погибших увеличилось до четырех человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя губенатора Челябинской области Олега Климова.

"Они (пропавшие люди – НВ) могут находиться под завалами, могут находиться у родственников, могут находиться на отдыхе где-то в других местах", – заявил чиновник.

Как сообщает замгубернатора, в подъезде этого дома прописаны 110 человек, 19 человек уже эвакуированы.

Отмечается, что из завалов извлечены трое живых. Медики оказали помощь 12 пострадавшим, четверо из них отправили в больницу.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в РФ в городе Магнитогорске в жилом многоквартирном доме, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд. На месте обрушения проводятся поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва и обрушения погибли три человека.

Теги:   Взрыв Россия

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