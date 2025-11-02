В результате взрыва на территории отеля в Финляндии погибли два человека, полиция не исключает преступление

В Финляндии в результате взрыва фургона на территории отеля в Йоройнене (регион Северное Саво) погибли два человека.

Об этом сообщает агентство Yle.

Инцидент произошел в субботу после полудня. По словам старшего сержанта полиции Восточной Финляндии Тони Рейникайнена, правоохранители пока не могут подтвердить или опровергнуть версию об умышленном подрыве.

Владелец отеля Ауво Пууртинен рассказал, что фургон принадлежал рабочим, которые проживали в отеле. По его словам, в машине могли быть запрещенные вещества, в частности газовые баллоны.

«Рабочие курили возле фургона, когда он загорелся», — отметил владелец заведения.

Полиция оцепила территорию отеля, который будет оставаться закрытым на ночь. Постояльцев и работников эвакуировали, а ориентировочную сумму ущерба владелец оценил в примерно €200 тысяч.