При сегодняшнем взрыве автомобиля на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге мог погибнуть главный штурман 6-й армии ВВС и ПВО.

Как отмечает Агентство, об этом сообщило издание 78.ru, однако позже удалило эту информацию из публикации.

Взрыв произошел около 7:00 в микрорайоне Славянка в Шушарах рядом с магазином Лента и заправкой Татнефть.

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В 8:30 издание 78.ru опубликовало пост о том, что при взрыве погиб военный. Спустя три минуты публикацию отредактировали: издание уточнило, что «полковник, главный штурман 6-й армии ВВС и ПВО, находился в машине в момент взрыва». Однако в 8:46 издание вновь изменило формулировку на: «погибший был полковником и служил в 6-й армии ВВС и ПВО».

На сайтах Книга палачей и Командиры провала сообщается, что должность штурмана 6-й армии ВВС и ПВО занимал полковник Дмитрий Лободин. Согласно данным из утечек, дом, в котором он зарегистрирован, находится в 400 метрах от места взрыва.

На сайте Книга палачей указано, что Лободин принимал непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину.

Агентство сообщает, что в четверг утром их редактору не удалось дозвониться до Лободина — на звонок никто не ответил. Жена Лободина ответила на звонок, но прервала разговор, когда редактор начал задавать вопросы.