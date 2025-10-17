В Риме взорвали автомобиль журналиста государственного телеканала
Журналист Зигфридо Рануччи не пострадал в результате взрыва (Фото: Giuseppe Conte/X)
В Риме вечером 16 октября взорвали автомобиль Зигфридо Рануччи, ведущего программы расследований на итальянском государственном телеканале RAI.
Как сообщает телеканал PAI, никто не пострадал. Автомобиль Рануччи был припаркован перед его домом на окраине Рима.
В результате взрыва было повреждено авто дочери журналиста и соседний дом. На место происшествия прибыли все необходимые службы.
Мощность взрыва была такой, что могла убить любого, кто проходил мимо в тот момент. За несколько минут до взрыва мимо проходила дочь Рануччи.
По предварительным данным, устройство было размещено между автомобилем и воротами и содержало килограмм взрывчатки.
Остатки взрывчатки были изъяты, их отдали на экспертизу. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения, которые могли зафиксировали злоумышленника, который установил взрывчатку.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала инцидент «актом запугивания».
«Я выражаю полную солидарность с журналистом Зигфридо Рануччи и решительно осуждаю серьезный акт запугивания, которому он подвергся. Свобода и независимость информации являются неотъемлемыми ценностями наших демократий, которые мы будем и в дальнейшем защищать», — написала она на своей странице в X.