В Риме взорвали автомобиль журналиста государственного телеканала

Как сообщает телеканал PAI, никто не пострадал. Автомобиль Рануччи был припаркован перед его домом на окраине Рима.

В результате взрыва было повреждено авто дочери журналиста и соседний дом. На место происшествия прибыли все необходимые службы.

Мощность взрыва была такой, что могла убить любого, кто проходил мимо в тот момент. За несколько минут до взрыва мимо проходила дочь Рануччи.

По предварительным данным, устройство было размещено между автомобилем и воротами и содержало килограмм взрывчатки.

Остатки взрывчатки были изъяты, их отдали на экспертизу. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения, которые могли зафиксировали злоумышленника, который установил взрывчатку.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала инцидент «актом запугивания».

«Я выражаю полную солидарность с журналистом Зигфридо Рануччи и решительно осуждаю серьезный акт запугивания, которому он подвергся. Свобода и независимость информации являются неотъемлемыми ценностями наших демократий, которые мы будем и в дальнейшем защищать», — написала она на своей странице в X.