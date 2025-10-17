В Риме взорвали автомобиль журналиста государственного телеканала

17 октября, 14:08
Поделиться:
Журналист Зигфридо Рануччи не пострадал в результате взрыва (Фото: Giuseppe Conte/X)

Журналист Зигфридо Рануччи не пострадал в результате взрыва (Фото: Giuseppe Conte/X)

В Риме вечером 16 октября взорвали автомобиль Зигфридо Рануччи, ведущего программы расследований на итальянском государственном телеканале RAI.

Как сообщает телеканал PAI, никто не пострадал. Автомобиль Рануччи был припаркован перед его домом на окраине Рима.

В результате взрыва было повреждено авто дочери журналиста и соседний дом. На место происшествия прибыли все необходимые службы.

Реклама

Мощность взрыва была такой, что могла убить любого, кто проходил мимо в тот момент. За несколько минут до взрыва мимо проходила дочь Рануччи.

По предварительным данным, устройство было размещено между автомобилем и воротами и содержало килограмм взрывчатки.

https://twitter.com/reportrai3/status/1978965437837697046

Остатки взрывчатки были изъяты, их отдали на экспертизу. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения, которые могли зафиксировали злоумышленника, который установил взрывчатку.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала инцидент «актом запугивания».

«Я выражаю полную солидарность с журналистом Зигфридо Рануччи и решительно осуждаю серьезный акт запугивания, которому он подвергся. Свобода и независимость информации являются неотъемлемыми ценностями наших демократий, которые мы будем и в дальнейшем защищать», — написала она на своей странице в X.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Италия Покушение Рим Теракт Журналіст Взрывчатка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies