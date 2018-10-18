Вызов принят. Навальный записал видеоответ главе Росгвардии Золотову

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал у себя видео с ответом на обещания главы Росгвардии Виктора Золотова сделать из него "сочную отбивную".

Поводом для таких угроз послужило расследование ФБК коррупции в ведомстве, подконтрольному бывшему охраннику Владимира Путина.

При этом Золотов вызвал Навального на поединок, когда тот был в очередной раз задержан силовиками и находился за решеткой.

В свою очередь оппозиционер высмеял главу Росгвардии, сравнив его в "смешном мундире" и медалях с диктатором из какой-то комедии и добавил, что Золотов вместе с Путиным действительно превращают Россию в "банановую республику".

"Хочу поблагодарить вас за это обращение. Вы сделали эту работу лучше любого оппозиционера – доказали, что ключевые места в руководстве российской власти занимают ненормальные, неадекватные люди. Не просто воры, не просто те, кто двух слов связать не могут, но сумасшедшие", - заявил Навальный.

Кроме того, в своем видео он также рассказал о домах, квартирах и земельных участках, которые находятся в собственности Золотова и его родственников, и были приобретены преступным путем.

"Всего недвижимости вашей семьи мы насчитали на 3,5 млрд рублей", - рассказал оппозиционер.

Что же касается вызова на дуэль, то Навальный его принял, отметив, что ее вид и оружие выбирает та сторона, которой брошен вызов.

"Я ваш вызов принимаю, и как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала. Или второго канала, или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, тогда на этом YouTube-канале", - сказал он.

Отметим, что с апреля 2018 года глава Росгвардии Золотов находится в санкционном списке США.